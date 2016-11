MP diz que cobrar por taxa de matrícula em colégios da PM é imoral; recurso é utilizado irregularmente

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) classificou como imorais e ineficientes as cobranças das taxas de matrículas dos colégios públicos administrados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Durante uma coletiva realizada na sede do órgão, na manhã desta segunda-feira (28), a promotora de justiça da educação, Delisa Ferreira, disse que medidas estão sendo tomadas para que seja cessada esse tipo de conduta, considerada inadequada, por parte dessas instituições.

“Essa prática é considerada pelo MPE imoral e ineficiente. Imoral porque se aproveita da boa-fé dos pais e ineficiente porque não consegue dar para esses recursos a destinação devida. Podemos citar, como exemplo, o inquérito civil movido contra a Creche Tiradentes, do bairro Petrópolis. Chegou ao MPE, encaminhado pelo Ministério Público Federal, relatórios sobre a apropriação desses recursos por parte da gestora, que estava à frente da escola. Encaminhamos o inquérito para o comando da PMAM, para que seja apurado as responsabilidades e, posteriormente, aplicadas as providências cabíveis em relação a esse fato”, disse a promotora.

Ainda segundo a promotora de justiça, esse argumento não reflete uma opinião pessoal dela e sim da Constituição Federal no art. 206, incisos 4, e na Lei de Diretrizes Básica da Educação, no art. 4, inciso 1. Delisa Ferreira disse ainda que a ação fere o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA), no seu art. 54, incisos 1 e 2, onde define que “o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, não encontram limitação, sendo indevida a cobrança de mensalidade para quaisquer níveis educacionais”.

“Essa prática já vem de muitos anos. Eles cobram dizendo que é uma contribuição voluntária, quando na verdade, ela se reverte em uma contribuição obrigatória. Isso porque ela está vinculada exatamente no período de matricula. Alguns colégios cobram R$20, R$ 40 e até R$ 120. Não existe uma uniformidade nessa taxa de cobrança, o que mostra que os colégios da PM não têm um objetivo de aplicação dessa verba para melhorias nas escolas”, ressaltou.

Na ocasião, Delisa Ferreira destacou que a promotoria encaminhou uma recomendação ao secretário estadual de educação e ao comandante da Polícia Militar. Ela solicitou que ambos tomassem providências no intuito de cessar as cobranças de qualquer taxa aos pais dos alunos. Outro pedido feito pelo MPE é que critérios de obrigações fossem definidos para garantir os direitos de educação a essas crianças.

“O objetivo maior hoje é no sentido de esclarecer a sociedade sobre os fatos e as medidas que o MPE tem movido em relação a questão nos colégios da PM. Ao afirmarem que o MPE quer fechar os colégios públicos da PMAM, eles estão desvirtuando de forma irresponsável as atribuições que foram conferidas pela Constituição Federal e pela lei orgânica do MPE. Como se pode ver pela recomendação, o teor da orientação foi preventivo e resolutivo, porque essas escolas militares são públicas e, como tal, elas têm o dever de serem financiadas pelos recursos públicos. Principalmente, provenientes do orçamento do Estado e não com recursos privados dos pais”, ressaltou.

O MPE esclareceu que essa recomendação é resultado de várias investigações no âmbito das promotorias. Atualmente, os inquéritos estão no comando militar. Se for desconsiderado como crime militar, o inquérito segue para a justiça comum.

“Nós vamos ter que enfrentar a legalidade de um decreto que criou essa contribuição. No caso, justamente para encerrar essas cobranças, até com a possibilidade de devolução dessas taxas. Vamos apurar ainda, as questões das medidas que podem ser tomadas administrativamente, por probidade dos agentes públicos que ofende aos princípios da administração pública”.

Finalizando, Delisa Ferreira disse que o MPE espera o mesmo respeito que foi depositado ao comandante e ao secretário, e que a condução desse processo seja feita de forma pacifica.

“Infelizmente, o que nós colhemos não foi bem a aceitação que esperávamos. Eles não concordam. Inclusive, tivemos acesso a áudios de uma conversa de gestores de escola com os pais, dizendo que repudiam nossa posição e que não reconhecem o MPE como autoridade. É lamentável isso”.

No site do MPE está disponível um modelo de requerimento para os pais que não concordam com a cobrança da taxa escolar. O responsável pelo aluno pode imprimir e levar até a escola, pedindo a isenção da cobrança.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO