MP critica desfiguração da Lei Anticorrupção

O pacote de leis anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF) ao Congresso Nacional foi votado, na Câmara dos Deputados, na madrugada de quarta-feira (30), e deixou perplexos os membros do MP e da Justiça brasileira devido às alterações no projeto original. Uma das propostas inseridas pelo parlamento à matéria foi a que pune juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Dos oito deputados federais da bancada do Amazonas na Câmara, sete votaram a favor do pacote e apenas dois, Pauderney Avelino (DEM) e Conceição Sampaio (PP), foram contra a medida que pune o Judiciário. Arthur Bisneto (PSDB) não computou voto.

A polêmica emenda ao pacote anticorrupção foi apresentada pelo deputado federal do Maranhão Weverton Rocha (PDT). A matéria agora segue para votação no Senado.

A mudança do projeto origial foi condenada no Amazonas pelos Ministério Público Federal (MPF-AM), Ministério Público Estadual (MPE) e a Associação de Magistrados do Amazonas (Amazon), que alegaram mutilação do projeto em detrimento de suas vontades parlamentares.

Para o procurador-chefe do MPF-AM, Edmilson Barreiros, o que foi aprovado não foram as dez medidas contra a corrupção. “Tiraram tudo o que poderiam dar de modernidade e eficiência ao sistema de Justiça e mantiveram duas medidas que na prática é o aumento de pena de corrupção e criação do crime de caixa 2. Eles criaram crimes novos com penas novas, mas não há medidas processual nenhuma que melhore eficiência e velocidade do sistema de Justiça”, criticou.

Segundo Barreiros, aprovar faz parte do jogo democrático, mas do jeito que foi aprovado, seria melhor que os deputados tivessem rejeitado todo o pacote.

O procurador ainda destaca que as mudanças são de interesse daqueles que não querem que o Judiciário e o MPF sejam fortes. “Se todas as dez fossem aprovadas sem mudanças, só esta Lei do Abuso de Autoridade já irá enfraquecer o Judiciário e MPF, e será difícil de trabalhar neste país, levando casos de corrupção adiante”.

Barreiros destaca ainda outros pontos removidos pela Câmara no pacote de leis anticorrupção, como a prescrição retroativa de penas, uma das grandes causas de arquivamento de ações e inquéritos, e o “reportante do bem”, que incentivaria o cidadão a denunciar crimes de corrupção em qualquer órgão público ou não.

‘Absurdo’

“Absurdo”, foi o que destacou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado (MPE), Fábio Monteiro. Segundo ele, o projeto reformulado é uma “lástima”. “Já existem as condutas passivas de punição praticado por juízes na lei penal e o que se vê no projeto é uma tentativa de desestimular todo o Poder Judiciário”, acrescentou.

Monteiro afirmou que os deputados tiveram tudo para fazer algo positivo para a sociedade, porém falharam com as mudanças. “Mas a gente confia no Senado e ainda tem etapas e vamos aguardar”, disse.

A Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) também se colocou contra a desfiguração do projeto na Câmara, afirmado que foi um golpe contra a sociedade e o estado de direito democrático. Segundo com o presidente da entidade, juiz Cássio Borges, o sentimento é de perplexidade da “coragem” que os deputados têm de distorcer um projeto de lei de iniciativa popular para combater a corrupção, legislando em causa própria e não da população.

“Não é verdade que não queremos ser objeto de investigação. Não é isso, o projeto que foi apresentado também atingiria os juízes envolvidos em caso de corrupção. O que não se pode admitir é que se criminalize a conduta investigativa do MPE e julgadora do juiz”, disse.

A Amazon prepara protesto contra a medida, que acontece hoje, às 12h, no fórum Henoch Reis, no Aleixo, Zona Sul.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO