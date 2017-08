MP-AM busca soluções para combate ao tráfico na fronteira

Fábio Monteiro, considerado um dos favoritos para o cargo de desembargador, não recebeu votos – Arquivo EM TEMPO

Com o objetivo de buscar soluções para combater o tráfico de drogas na região da fronteira, o procurador geral de justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, participou do quarto encontro entre procuradores dos Estados que compõe a Amazônia Legal. A reunião aconteceu no Acre, na última quinta-feira (17). Na ocasião, também foi debatido temas como o sistema prisional brasileiro.

Grupo de Trabalho

Os procuradores-gerais integram um grupo de trabalho, criado no ano passado, destinado a debater os problemas comuns aos estados da região para definir uma estratégia de atuação regionalizada integrada. O procurador-geral de Justiça do MPAM, Fábio Monteiro disse que o objetivo do encontro é compartilhar as experiências e buscar soluções para combater o tráfico de drogas na fronteira e debater temas como o sistema prisional.

“Foi extremamente produtivo. Ao todo, nove procuradores da Amazônia legal participaram do encontro, onde foi debatido a realidade que, infelizmente é comum. É o caso do sistema prisional e o aumento de facções criminosas que tomam conta dos presídios. A essência da discussão foi o reconhecimento que é preciso fortalecer os ministérios públicos estaduais, juntamente com o poder judiciário e o poder executivo. Informações, métodos e práticas de cada estado devem ser compartilhadas, para fortalecimento do Ministério Público, no combate à crise do sistema do prisional”, disse Monteiro.

Extensa fronteira

De acordo com Fábio Monteiro, a extensão da fronteira dificulta o combate ao tráfico de drogas. “É muito difícil combater a criminalidade em uma área tão extensa como é a região de fronteira. Discutimos várias estratégias, inclusive, de levar os temas para a própria Presidência da República e para o comando da Forças Armadas. A intenção é saber de que maneira, podemos auxiliar no combate ao tráfico nessa região”, pontou.

Durante o encontro foi apresentado um termo de cooperação técnica na área de inteligência e investigação criminal. A ferramenta de nome “Retina” é um de banco de dados criado pelo Núcleo de Apoio Técnico Especializado do MP – AC e setores de apoio técnico, que abrigam informações referentes a pessoas integrantes de organizações criminosas.

“Esse programa permite que se tenha dados de todas pessoas que respondem ações penais, como último endereço, quantos mandados de prisão, caraterísticas físicas. Isso vai está disponível para o juiz durante audiência de custódia, pois algumas pessoas são presas com pequena quantidade de drogas durante uma operação e não aparecem nas informações do judiciário. Então, ele é tratado naquele momento como mero usuário e assim acaba conseguindo liberdade mesmo sendo uma pessoa perigoso. Com esse programa, a situação vai ser diferente. Vou levar isso ao conhecimento do secretário de segurança e ao presidente do Tribunal de Justiça”, contou.

Próximo encontro

No mês de outubro, acontecerá um novo encontro com procuradores da Amazônia Legal, além dos procuradores-gerais da Bolívia, Colômbia e Peru para que, juntamente com o Exército Brasileiro e Polícia Federal, sejam compartilhadas as informações pertinentes à discussão não só da questão relacionada ao sistema prisional, mas ainda, sobre a entrada das drogas no Brasil.

“A ideia é reunir todas as instituições envolvidas na área de segurara publicar para compartilhar dados. A ideia é que a gente faça um termo de cooperação, onde as informações que o setor de inteligencia do exercito tem possa ser compartilhada com o MP e as informações do MP possam ser compartilhadas com a PF. Enfim, precisamos nos unir mais para poder combater”, destacou.

Presídio:

Em relação a construção de um presidio federal no Amazonas, Fábio Monteiro informou que o MPE-AM é contra a construção da unidade federal e justificou dizendo que já temos outros grandes problemas para enfrentar.

“Nós somos radicalmente contra. O governo federal quando toma a iniciativa de tratar de uma construção de uma unidade federal ele seduz o Estado ou o município dizendo que vai ter condições de gerar empregos, mas o custo social que um presidio federal traz para o local, onde vai ser construído é muito maior do que qualquer repasse que venha para geração de emprego momentânea. Já temos grandes problemas, uma facção extramente forte, mas que está sendo combatida pelos órgãos. Porém, teremos uma facção mais potencializada em seu poder, além do aparecimento de outras, pois vamos trazer para o nosso território criminosos perigosos lideres de outras facções. Ou seja, Teremos uma universidade com pós doutorado em criminalidade”, pontou Fábio Monteiro.

O procurador disse ainda, que após a eleição vai conversar com o novo governador do Estado para tratar sobre o assunto da unidade prisional. “Conversarei com o novo governador e com o prefeito de Iranduba. Esse presídio não trará nada positivo para o nosso Estado, somente coisas ruins. Presidio federal não é bem vindo no Amazonas”, concluiu.

