Movimento ‘Vem pra rua’ faz manifestação neste domingo em Manaus contra votação de medidas da corrupção

Mais de mil pessoas são aguardadas por representantes do movimento ‘Vem pra Rua’ em Manaus neste domingo (4). A manifestação pacífica reivindica, principalmente, as mudanças feitas pelos deputados no pacote de medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal (MPF).

Em Manaus, o ato acontece na Praça do Congresso, no Centro de Manaus, às 10h. Os representantes informaram que o movimento tem outras bandeiras como a continuação da Operação Lava ato, realizada pela Polícia Federal e o fim do foro privilegiado das autoridades.

“Há hora para tudo e a hora agora é de lutar e de trabalhar para reconstruir a nação. Solidificar os valores morais, familiares e cívicos. É hora da sociedade brasileira elevar a voz em favor da justiça, de levantar e marchar contra a corrupção. Acabou a hora do conformismo, da aceitação, do esperar. Chegamos no limite em que optamos pelo silêncio, que nos faz cúmplices, ou pela indignação que nos levará ao combate. Não fica de fora dessa luta, vem pra rua Manaus”, disse Dolores Mendes ao fazer o convite em sua rede social.

No evento programado no Facebook, mais de mil pessoas foram convidadas. Até a manhã desta quinta-feira (1º), apenas 62 confirmaram participação e 43 disseram que têm interesse em participar. A baixa adesão ao movimento em Manaus, segundo os representantes, se deve ao fato das pessoas ainda não saberem sobre o manifesto deste domingo. Eles acreditam que mais pessoas devam participar após a divulgação nos meios de comunicação.

O movimento nacional já conta com a participação de 147 cidades brasileiras, que neste domingo vão se reunir para marchar em favor da pauta de reivindicação. Três cidades no exterior também vão participar, são elas: Londres (Inglaterra), Lisboa (Portugal) e Springfield (Estados Unidos).

Bruna Souza

Portal EM TEMPO