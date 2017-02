Movimento nos aeroportos foi tranquilo nesta Terça-Feira de Carnaval

Nesta terça-feira (28), último dia de Carnaval, as decolagens e pousos ocorrem normalmente nos aeroportos brasileiros. Das 1.140 viagens programadas para esta terça-feira (28), apenas cinco estavam atrasadas após as 19h. Em todo o país, 1.027 voos cumpriram o horário, o equivalente a 90% do total.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 65 voos foram cancelados ao longo do dia, a maioria (37) da companha Azul. Dos 14 voos internacionais previstos para hoje, 11 operaram no horário e três se atrasaram.

A previsão é de que 3,3 milhões de passageiros circulem pelos terminais administrados pela Infraero durante o período da folia, estimativa 2,5% menor do que o registrado na mesma época do ano passado.

Desde a última quinta-feira (23), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realiza a Operação Carnaval 2017, com fiscalização reforçada nos sete aeroportos mais movimentados no período carnavalesco – Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro; Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; Brasília, Salvador e Recife.

A previsão é que até a próxima segunda (6) a Anac intensifique suas atividades, com foco na fiscalização da prestação de informações e de assistência prestada pelas companhias aéreas aos passageiros.

Paulo Victor Chagas

Agência Brasil