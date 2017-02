Movimentação nas principais saídas de Manaus diminui 40% neste Carnaval

Mesmo com a realização dos blocos e bandas de Carnaval no interior do Amazonas, além do feriado prolongado, os manauenses preferiram curtir o período em Manaus. De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam), foi registrado uma diminuição de 40% na movimentação de saída da capital amazonense em 2017, se comparado ao mesmo período do ano passado.

A expectativa era de que 150 mil pessoas saíssem de Manaus para aproveitar o feriado em outros locais, mas esse número não se confirmou. Entre a última sexta-feira (24) e este domingo (26), um pouco mais de 16.500 passageiros deixaram Manaus. Sendo que destes, 5.700 utilizaram o transporte rodoviário intermunicipal, 9.300 em ônibus particulares, vans e micro-ônibus, além de 1.500 em táxis e outros veículos.

De acordo com o supervisor de fiscalização da Arsam, Erick dos Santos, esse número é bem inferior ao registrado no ano passado.

“O movimento foi muito tranquilo, tanto na Rodoviária de Manaus, quanto na Ponte Rio Negro e no posto da barreira. Não houve nenhum acidente e os ônibus do transporte intermunicipal não chegaram a sair da capital lotados e nem houve horário extra de saída”, relatou.

Dos 5.700 passageiros do transporte rodoviário intermunicipal, 600 tiveram direito à gratuidade. Idosos ficaram com a metade da parcela e as outras 300 vagas foram distribuídas entre deficientes, estudantes e menores de 10 anos.

A Arsam não informou qual o impacto econômico da diminuição da demanda deste ano. Entretanto, os 40% na diminuição é um dado concreto e deve ser analisado pela Agência.

Desde a última sexta, 150 ônibus saíram da Rodoviária de Manaus com destino aos municípios do interior do Amazonas. Foram fiscalizados ainda 211 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans utilizadas por grupos para passeios na Região Metropolitana, além de 350 táxis. No total foram 711 veículos fiscalizados pela Arsam neste fim de semana.

Bruna Souza

EM TEMPO