Medicina Oriental: conheça benefícios da acupuntura para a pele

Manaus - Que tal usar os benefícios propostos pela Medicina Chinesa a favor da beleza e da autoestima? Pois é, a acupuntura tem se tornado cada vez mais popular e agora é tida como aliada nos tratamentos estéticos na pele e no corpo.

Além de trazer equilíbrio físico e mental, essa técnica milenar combate alguns males como rugas, acne, gorduras localizadas e flacidez. Com sessões semanais, a acupuntura tem se consagrado como alternativa para tratamentos estéticos.

Leia mais: Atividade física pode prevenir até 10 mil casos de câncer no Brasil

Seja no corpo ou no rosto, os resultados podem ser visualizados com uma sessão, quando as alterações são leves, mas em média cinco sessões são necessárias para começar a observar o efeito da acupuntura. O reconhecimento da acupuntura como alternativa e complementação a tratamentos alopáticos cresce a cada dia, e dados estimam que, a cada ano, 150 médicos graduam-se na especialidade. Engana-se quem pensa que os benefícios da técnica milenar param por aí.

Chamada de acupuntura estética, essa pode tratar qualquer tipo de alteração na pele, desde que de grau leve a moderado, sendo a melhor indicação à prevenção, principalmente para envelhecimento de pele como flacidez e rugas. Celulites, estrias, queloides, olheiras, cicatrizes de acne e melasma estão na lista dos problemas tratáveis, e a melhora pode ser visível, em média, em quatro a cinco sessões.

Os especialistas explicam que a acupuntura, na estética, pode ser uma ferramenta útil, complementar aos tratamentos tradicionais, e tem como vantagem, apesar de ser um procedimento médico invasivo, não introduzir substâncias estranhas ao organismo. No entanto, o efeito colateral é o hematoma, e o método é completamente contraindicado a quem usa marcapasso.

Para problemas de rugas faciais e flacidez, o tratamento se inicia com avaliação dos músculos acometidos por meio de técnicas de sedação e tonificação dos músculos, assim como tonificação da pele para estimular os fibroblastos a produzirem colágeno e a elastina.

No caso de gorduras localizadas, a técnica de sedação ajuda a dissolvê-la, e a técnica de tonificação com pontos motores ajuda a promover melhor circulação, assim como tonificação dos músculos e também da derme. Além disso, o tratamento também libera endorfinas, gerando assim a sensação de bem-estar geral.

Os especialistas são unanimes ao afirmarem que a acupuntura estética pode tratar qualquer tipo de alteração na pele desde que não esteja em graus avançados.

Os tratamentos da acupuntura estética são baseados na Medicina Tradicional Chinesa e essa acredita que o ser humano deve ser visto como um todo. Portanto, se busca em primeiro lugar reestabelecer a saúde geral do paciente ao adentrar, inclusive, em questões de qualidade de vida, sedentarismo, obesidade e causas emocionais.

Gostou da novidade?

Procure os especialistas em e peça uma avaliação. O tratamento promove o bem-estar do corpo e isso certamente se refletirá na beleza da pele.

*Com informações da assessoria

Leia também:

Suco detox emagrece? Saiba os benefícios da bebida e o modo de preparo

Odontopediatra fala sobre cuidados com os primeiros dentinhos