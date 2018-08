Conheça os benefícios de realizar a desintoxicação dos pés

Os eletrodos de aço ajudam a eliminar todo tipo de poluição, e o resultado pode ser visto a olho nu, pois a água muda de cor | Foto: Divulgação

Manaus - Tem dificuldade para emagrecer? O intestino é preguiçoso? Sofre com insônia ou ansiedade? Esses são alguns dos sintomas de quem precisa de uma desintoxicação, mas muitas vezes tem dificuldade de corrigir esses problemas.

Para ajudar nesses e em outros processos prejudiciais à saúde, um novo tratamento foi disponibilizado em Manaus pela In Forma Estética e Fisioterapia: o SpaDetox.

O tratamento funciona pelo sistema de ionização através da pele e transferência de energia eletroquímica. Isso é possível por meio da imersão dos pés na água levemente salgada, onde pequenas cargas elétricas vão provocar o processo de ionização.

Outros benefícios do tratamento são o aumento da oxigenação do corpo, o atraso no envelhecimento e a diminuição da retenção de líquidos | Foto: Divulgação

“A ionização gera descargas de íons positivos e negativos que se unem à molécula tóxica de carga iônica oposta, transportando- as através dos poros da pele até a água do recipiente”, explica a especialista Flávia Christtinne.

Os eletrodos de aço ajudam a eliminar todo tipo de poluição, e o resultado pode ser visto a olho nu, pois a água muda de cor e, dependo da cor obtida, os especialistas conseguem saber qual local foi desintoxicado. Se a água fica verde-escura, por exemplo, é porque a desintoxicação aconteceu na vesícula biliar.

Algumas pessoas se preocupam: o que vou sentir nesse processo? “Não sente nada. Apenas os pés ficam imersos na água durante 30 minutos. A água fica suja, mas o corpo fica limpo”, garante Flávia, que assegura também ser um tratamento relaxante.

Dessa forma, o SpaDetox tem como objetivo ajudar a repor a vitalidade pela eliminação de toxinas geradas por medicamentos, da poluição ambiental e dos alimentos industrializados.

O que parece difícil de entender no primeiro momento é esclarecido por Flávia: “Vai limpar o órgão que está intoxicado. Hoje em dia, a intoxicação pode ser pela água, por alimentos guardados em vasilhas de plástico e até mesmo quando você dorme com o celular do lado”.

Outros benefícios do tratamento são o aumento da oxigenação do corpo, o atraso no envelhecimento e a diminuição da retenção de líquidos. A indicação de frequência é a de uma vez por semana, e uma sessão custa R$150.

A contraindicação é para gestantes e durante a amamentação, portadores de marcapasso, transplantados que tomam medicamento antirrejeição, epiléticos, presença de metal em membros inferiores, diabéticos e hipertensos descompassados e crianças menores de oito anos.

A In Forma Estética está localizada na Rua José Pinto Corrêa, n° 16, no bairro Parque 10 de Dezembro. Para mais informações sobre o procedimento e outros serviços: (92) 99323-3503. Acompanhe as novidades pelas redes sociais: @informa.estética.

