Suco detox emagrece? Saiba os benefícios da bebida e o modo de preparo

Manaus - Com a promessa de limpar o organismo e deixar a pessoa mais leve, a bebida mais famosa das academias pode vir em muitas cores e sabores. Os ingredientes é cada um que monta, apostando no que se encaixa mais na rotina física e no paladar. O único problema, afirmam especialistas, é quando a crença do emagrecimento instantâneo é maior que a vontade de ser saudável.

Os sucos detox são ideais para o verão amazônico, período iniciado desde junho na cidade, em que são tomados sempre gelados. O que mais atrai os olhos alheios, no entanto, é o processo de detoxificação – um tipo de limpeza interna de todas as substâncias nocivas ao corpo trazidas pelos alimentos ingeridos.

Apesar de controvérsias em debates científicos, a pedagoga Danielle Martins, aposta na dieta das receitas detox desde o começo do ano. Recentemente, ela contou que comprou até um e-book (livro digital) para incrementar novas misturas na rotina alimentar.

Nas academias, a moda é ter uma garrafa com algo misturado com couve | Foto: Ione Moreno

“Acredito que ajuda na minha dieta. Todos os dias, bebo de manhã cedo água de limão e gengibre. É o melhor. Por conta da reeducação alimentar, decidi investir no hábito dos detox, porque tenho gordura acumulada no fígado e ajuda na limpeza do meu corpo”, relatou.

Apesar de contar bons resultados da experiência, Danielle disse que começou o hábito por conta própria, sem recomendação do endocrinologista, médico que a acompanha no processo de reeducação alimentar.

A psicóloga Paula Câmara também confirma a ideia e toma, ao menos, quatro vezes na semana em substituição ao café com leite.

Danielle disse que bebe, todos os dias, água de limão com gengibre | Foto: Acervo pessoal

“Costumo tomar sempre um copo de couve, hortelã e limão com tapioca ou outro alimento no café da manhã. Como tenho dificuldade em comer legumes e vegetais, acho mais fácil tritura-los e transformá-lo em bebida”, comentou.

Adepta dos sucos detox há três anos, ela explicou que cada ingrediente corresponde a um objetivo especial. Quando procura por carboidratos, por exemplo, o suco de beterraba e cenoura é a opção por conter fibras em grande quantidade. “Suco de raízes é ótimo para ganhar força. Já a couve é boa no trato intestinal e tem me ajudado neste sentido. Não gosto de seguir algumas ordens médicas, pois são muito radicais. Com os sucos, posso ir no meu ritmo e até fazer adaptações”, falou Paula.

Tomar o suco detox no jejum após acordar é o mais indicado | Foto: Ione Moreno

Já a também psicóloga Karol Menezes, falou que tomou algumas vezes o suco detox, mas que não passou disto. Atualmente grávida, ela disse que acredita que as receitas fariam bem para o bebê ainda em formação. “Me disseram que a couve ajuda na saúde do couro cabeludo e na pele, mas não sei se é verdade. Acredito que faria bem para o bebê, mas não tomaria na gestação”, afirmou.

“É a modinha”

Atraídos pelas cores, várias pessoas fazem misturas confiando na detoxificação, conforme aprendem em vídeos e matérias na internet. Publicações de famosos também ajudam no convencimento na hora de aderir à prática. O personal trainer da academia Personal Fitness Club, Jean Santos, disse que a maioria de suas alunas que bebem sucos detox são por causa de serem influenciadas pelo sonho de ter o corpo perfeito.

“É tudo com respeito à moda do momento. Há alguns anos, a ração humana era febre nas academias. O suco detox até é saudável e ajuda na desintoxicação do organismo quando contém antioxidantes, contudo, algumas coisas são exagero. Ficar mais magra por causa dos sucos já é besteira”, falou.

Educador físico ressaltou que a dieta não substitui os exercícios físicos | Foto: Ione Moreno

Segundo o profissional, basicamente, o suco detox se caracteriza misturando água, couve e alguma fruta cítrica, como uvas, laranja e acerola. Substituir a couve por outra hortaliça também é comum.

“Tudo vira uma combinação, por causa das receitas publicadas na internet. O limão, por exemplo, apenas alcaliniza a água (deixa o pH básico). Serve como um complemento para o pós-treino ou o pré-treino”, explicou o professor de musculação.

Nos casos aprovados na rotina das mulheres que aderiram, Paula está com o acompanhamento de nutricionista e Danielle perdeu 4,5 quilos a base de chá e sucos em um mês.

Cuidados com o corpo

Na busca por um corpo saudável e na autoaceitação, é preciso obedecer algumas regras, segundo apontam especialistas. Não esquecer de condicionar o corpo a boas práticas constantes de exercícios físicos é a principal delas.

O professor de educação física Aureomar Araújo relatou que em meio a tanta informação, as pessoas sabem o que é o certo, mas a impaciência é o principal fator que as distancia de alcançarem os objetivos.



"O problema é a impaciência. Pensam que vão conquistar a saúde em um gole", diz o professor de educação física | Foto: Ione Moreno

"Quando se trata do organismo físico, 50% se trata de alimentação e 50% de exercícios físicos. Não dá para substituir um pelo outro. Outra coisa que sempre é recorrente nas pessoas é a lamentação por causa das fast-foods. Os alimentos de hoje contêm muita química e isto influencia muito na hora de pesar na balança", contou.

Preparar o almoço ou o lanche em casa e levar para comer na rua é a melhor opção neste sentido, segundo Araújo. Preferir por programar o que vai comer no dia é sempre eficaz e superior do que as surpresas alimentares.

Atenção ao que come



Na dúvida se sucos detox ajudam a emagrecer ou não, a nutricionista Ana Margarida aponta que ajuda, sim. A mais querida de todos os ingredientes, a couve-flor, apesar de não ter finalidade específica para isto, a médica destacou que pode ajudar na busca pela perda de peso.

"Com ação anti-inflamatória, a couve ajuda a controlar a fome por causa da quantidade de fibras, o que prolonga a sensação de saciedade. Na hora de preparar o suco, o ideal é não coá-lo para obter as fibras", falou.

Ana lembrou que a prática sempre deve estar associada aos exercícios físicos com outros hábitos alimentares, nunca exagerando nas porções. Algumas vantagens do suco podem ser classificadas em ações anti-oxidantes, no que retarda o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças, causadas pelos radicais livres no corpo, por exemplo.

Nutricionista aponta que cada suco detox corresponde a uma ação diferente. Porém, no geral, todos são bons para o sistema imunológico | Foto: Acervo pessoal

Além disso, a especialista diz que os sucos colaboram para minimizar processos inflamatórios no organismo e fortalece o sistema imunológico. "Também ajuda na saúde dos ossos, sendo fonte de cálcio e magnésio, minerais importantes para a manutenção da massa óssea", diz Ana, ressaltando que é preciso ter cuidado, no entanto, para não extrapolar nas doses do suco ou em ingredientes que podem fazer mal, conforme cada pessoa.

"O ideal é se conhecer e saber quais seus gostos, quais frutas são melhores para o seu metabolismo e montar sua rotina alimentar. O excesso de couve pode causar complicações para quem já sofre de problemas na tireoide, por exemplo", frisou.

Uma dica é tomar o suco no café da manhã, quando se está em jejum do sono. "Dessa forma, o corpo absorve melhor os nutrientes para o resto do dia", completou.

Confira algumas receitas de sucos detox sugeridos pela especialista:

Suco verde detox de couve com gengibre

Ingredientes

•3 folhas de couve;

•1 copo de suco de laranja natural;

•1 pedaço de gengibre;

•1 litro de água.

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata com a água. Feito isso, coe, adicione gelo e beba em seguida.

Suco detox de detox de couve com gengibre | Foto: Divulgação

Benefícios

Excelente anti-inflamatório e antioxidante, tem propriedades antivirais e antidepressivas. Rica em vitaminas A, K, C, B6, B1, B2 e B3 e nutrientes, como cálcio, potássio, ferro e fósforo, a couve também tem ácido graxo ômega 3, fibras e proteínas.

Cenoura, maçã e beterraba

Ingredientes

•1 cenoura com casca;

•1 maçã com casca ou 1 copo de suco de maçã pronto;

•1 beterraba;

•1 litro de água.

Modo de preparo

Lave bem todos os ingredientes e bata com a água no liquidificador. Feito isso, coe, adicione gelo e beba em seguida.

Suco detox de cenoura, maçã e beterraba | Foto: Divulgação

Benefícios

Vitaminas B, C e E e tem alta concentração de fibras, em especial a pectina, uma fibra que auxilia no controle da glicemia. A fruta ajuda na digestão, na prevenção de colesterol, alivia problemas gastrointestinais, dá saciedade e tem poucas calorias.

Abacaxi com hortelã

Ingredientes

•1 fatia de abacaxi;

•1 copo de água de coco;

•hortelã a gosto;

•raspas da casca de 1 limão;

•gelo.

Modo de preparo

Raspe a casca do limão e reserve. Depois, junte os demais ingredientes e bata no liquidificador. Ao final, sirva em um copo com gelo e salpique as raspas de limão por cima.

Suco de detox de abacaxi com hortelã | Foto: Divulgação

Benefícios

Rico em fibras (como a pectina), vitaminas A, B e C, nutrientes (como magnésio, ferro, potássio e cálcio) e em uma enzima chamada bromelina.

A bromelina ajuda na quebra das proteínas, auxiliando o processo digestivo, a redução do inchaço e de inflamações, os distúrbios gastrointestinais e na perda de peso.

Pepino, maçã e cenoura

Ingredientes

•½ cenoura com casca;

•1 maçã;

•½ pepino com casca;

•1 colher de chia;

•1 folha de couve;

•200 ml de água de coco;

•hortelã a gosto.

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata. Feito isso, coe e sirva com gelo.

Suco detox de pepino, maçã e cenoura | Foto: Divulgação

Benefícios

Fonte de vitaminas do complexo B e C, o pepino também é rico em nutrientes, como ferro, sílica, lignanas e flavonoides. Além disso, tem poucas calorias e 95% de sua composição é água. É um excelente antioxidante, diurético natural, anti-inflamatório e ajuda a prevenir várias doenças, como câncer, problemas no coração e diabetes.

Uva, limão, gengibre e canela

Ingredientes

•200 ml de suco de uva integral;

•suco de 1 limão;

•gengibre e canela a gosto.

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata. Feito isso, coe e sirva com gelo.

Suco detox de uva, limão, gengibre e canela | Foto: Divulgação

Benefícios

Excelente anti-inflamatório, antiviral, analgésico e termogênico, além de auxiliar na digestão. A especiaria tornou-se queridinha de quem busca emagrecer, pois ajuda a acelerar o metabolismo e a queimar gorduras.

