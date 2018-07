Bruxismo: causas e tratamentos para a doença de ranger os dentes

Manaus- A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 4 em cada 10 brasileiros têm bruxismo, mas muitos não sabem ou nunca procuraram por tratamento. A doença consiste em apertar ou ranger os dentes e ocorre, principalmente, durante o sono. Motivo que torna o diagnóstico ainda mais difícil porque nem todos os pacientes percebem os sintomas.

A arquiteta Monique Guerreiro Bastos, de 37 anos, conta que conviveu por vários anos com o bruxismo sem procurar por tratamento. A doença se manifestou ainda na faculdade, mas foi durante um período estressante no trabalho que ela buscou ajuda.

“Eu tinha dores na mandíbula, como se fosse uma cãibra, nas primeiras vezes que apareceu. Nas crises mais recentes eu tinha apertamento dental e esfregava os dentes durante o sono, o que me fazia acordar com dores de cabeça terríveis de manhã”, relatou.

De acordo com a paciente, os sintomas continuaram no decorrer do tratamento. As crises coincidiram com um período em que ela corria para terminar o mestrado. Monique diz que foi preciso mudar a intervenção. “Cheguei a usar placas para dormir, mas o tratamento com botox foi o mais efetivo”, disse.

Causas e sintomas

A cirurgiã dentista Andréa Ribeiro explica que entre os sintomas estão dores de cabeça, na musculatura da face, no pescoço e na articulação da mandíbula. “Em casos mais avançados e observado desgaste e fraturas dentais devido a força excessiva durante apertamento e ranger dos dentes”, informou.

Quando o bruxismo se manifesta durante a noite pode estar diretamente ligado a distúrbios do sono, problemas neurológicos, uso de medicamentos, drogas ou fumo. Bem como pode ter fatores genéticos e oclusão dental, que é relação de mordida entre a arcada dentária superior e inferior.

A especialista esclarece que a doença também ocorre com o paciente acordado, sendo chamada de vigília, e indica fatores emocionais como gatilho.

“O alto índice de ansiedade, depressão e estresse na nossa sociedade aumenta o número de casos de bruxismo ligado a fatores emocionais, neste caso é necessário investigar os hábitos do paciente e seu estilo de vida, o trabalho de uma equipe multidisciplinar é muito importante”, disse.

Tratamento

O melhor tratamento para cada paciente é definido de acordo com as causas do bruxismo, apontam os especialistas. O uso de aparelhos e até técnicas de relaxamento podem ser aliadas na cura, por isso, uma equipe multidisciplinar é importante, inclusive, com a presença de um psicólogo.

A dentista ressalta que a escolha da terapia será feita de acordo com o tipo e intensidade do bruxismo. “Geralmente são usadas placas interoclusais miorrelaxantes de acrílico ou silicone, confeccionadas de forma individual. Também são usados medicamentos antiiflamatórios e miorrelaxantes”, explicou.

A Toxina Botulínica também é uma forma de tratamento, mas Andrea salienta que será preciso retornar ao consultório regularmente. “Os resultados das aplicações não são permanentes sendo necessário repetir a cada 6 meses aproximadamente e apresenta ótimos resultados”, concluiu.

Bruxismo em Crianças

Nos pequenos, o bruxismo pode estar relacionado a ansiedade, hiperatividade e déficit de atenção. Fatores emocionais são apontados como principais causas do problema. Para eles, é fundamental o acompanhamento de um psicólogo no auxílio ao tratamento odontológico.

Além disso, os especialistas também recomendam que crianças menores de seis anos tenham pouco contato com aparelho eletrônicos, já que o ranger de dentes costuma acontecer em momentos de concentração, típico de quem está de frente para uma tela.

