Faixa Liberada na Ponta Negra com exposição pelo 'Mês do Soldado'

Manaus -Em comemoração ao “Mês do Soldado”, a Faixa Liberada da Ponta Negra, zona Oeste, contará com Exposição de Material de Emprego Militar, realizada pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), com o apoio da Prefeitura de Manaus.



O encontro marcado para esta quarta-feira, 15/8, a partir das 17h, tem o objetivo de aproximar a população das práticas realizadas pelos soldados.

A exposição será montada pelas Organizações Militares (OM) e contará com materiais peculiares das tropas de artilharias antiaéreas (equipamentos, viaturas, uniformes, radares), banners, vídeos, exposição fotográfica e pessoal para a segurança e demonstração.

“O Comando Militar da Amazônia já é parceiro da Prefeitura de Manaus de longo tempo. O prefeito Arthur Virgílio Neto sempre manteve uma relação cordial com essa instituição tão importante da nossa região. E assim fechamos essa parceria com o CMA para que eles exponham toda a sua estrutura para a população na Faixa Liberada da Ponta Negra”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Para o Coronel Manoel Amaral, a exposição tem o intuito de esclarecer algumas dúvidas referentes ao serviço militar. “Essa exposição vem para esclarecer todas as dúvidas ligadas ao nosso serviço como informação sobre alistamento, fardamento, equipamentos, entre outras”, acrescentou.



A Faixa Liberada da Ponta Negra é realizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), às quartas-feiras, de 17h às 22h, e aos domingos, de 6h às 12h.

