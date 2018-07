Faixa liberada: aulas de funcional, dança e corrida nesta quarta

Atividade física na Ponta Negra | Foto: Divulgação

Manaus - Na Faixa Liberada da Ponta Negra, nesta quarta-feira (25), serão oferecidas, gratuitamente, aulas de funcional, dança e corrida. As atividades, que acontecem de 19h às 21h, visam a estimular hábitos saudáveis na população.



A programação faz parte do projeto Fórmula Outdoor, que acontece sempre na última quarta-feira de cada mês. O projeto e os instrutores são da Fórmula Academia, que funciona no Shopping Ponta Negra.

A aula de funcional acontece na área da praia e a de dança no calçadão da Ponta Negra, próximo à praça de alimentação. O ponto de encontro do grupo de corrida também é no calçadão.

Durante as atividades, os participantes concorrem a brindes de parceiros do projeto. As modalidades oferecidas pelo projeto Fórmula Outdoor são direcionadas a pessoas de todas as idades. O objetivo é incentivar a população a buscar qualidade de vida.

O coreógrafo da Fórmula Academia, Andrew Rogger, que irá ministrar a aula de dança, explica que nesta edição terá uma programação especial de ritmos caipiras. “Terá até uma quadrilha improvisada, formada com os participantes que estiverem na aula”, disse. Além disso, o público também vai dançar funk, swuingueira, axé, calypso, sertanejo e boi bumbá.

