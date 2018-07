Sesc abre inscrições para passeio ciclístico no Centro de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus -O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a 7ªedição “Ciclo Sesc - Viver Mais a Cidade”, passeio de bicicletas. O participante que quiser ter a camisa oficial do evento deve realizar inscrição no portal Sesc e doar 1 brinquedo novo até o dia 23 de agosto. Serão disponibilizadas 600 camisas do passeio ciclístico que ocorrerá no dia 26 de agosto, as 17h.



Realizado desde 2012, o Ciclo Sesc é uma atividade gratuita que busca estimular não somente a prática da atividade física, mas também o interesse da população pela preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Segundo a técnica de recreação do Sesc, Lisandra Xavier, parte da história da capital amazonense será contada através da pedalada pelas ruas do Centro.

“O passeio passa pelas ruas históricas da Belle Époque, contando um pouco sobre os monumentos existentes no percurso, além de fazer esse link com a prática de atividade física, porque o evento desafia as pessoas a conhecerem um pouco mais a cidade através dessa programação. Além disso, teremos aulas de dança antes e depois do passeio”, disse.

Conforme Lisandra, a edição 2018 do Ciclo Sesc busca integrar vários grupos de mobilidade, incluindo grupos de skate, patins e caminhada. A ideia é promover maior socialização entre as pessoas. Os participantes que não tiverem bike e que quiserem fazer o percurso com o modal poderão alugar no local do evento.

“Teremos a saída do passeio ciclístico e, logo após, sairá um circuito de caminhada que é pra estimularmos realmente a prática de atividade física. Vamos proporcionar para as pessoas que não têm bicicleta, patins ou skate, a participação no passeio”, ressalta.

Percurso

O percurso do Ciclo Sesc terá paradas obrigatórias nas principais ruas e monumentos do Centro Histórico. Os participantes irão receber informações sobre o ano de fundação dos prédios, funcionamento deles, quem viveu lá, ano de restauração, entre outras.

O passeio percorrerá as seguintes vias: Rua Henrique Martins, av. Eduardo Ribeiro, av. Ferreira Pena, rua Silva Ramos, av. Tarumã, av. Getúlio Vargas, av. Ramos Ferreira, rua Tapajós, rua 10 de julho, av. 7 de Setembro, av. Lourenço da Silva Braga, av. Manaus Moderna, av. Beira Rio, av. Floriano Peixoto voltando para rua Henrique Martins.

Inscrição/doação

Os interessados em obter a camisa do evento devem realizar inscrição até o dia 23 de agosto no portal Sesce, logo após, doar 1 brinquedo novo para validar a participação.

A lista com os nomes dos participantes será divulgada no dia seguinte (24) e a retirada da camisa será no dia do evento. Todos os brinquedos recebidos serão doados nas ações sociais realizadas pela instituição.

