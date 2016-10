Moustafa, preso na ‘Maus Caminhos’, é acusado de subornar policiais do CPE e presta esclarecimentos

Apontado como chefe do esquema que desviou mais de R$ 110 milhões dos cofres públicos que seriam destinados à saúde do Amazonas, o médico e empresário Mouhamad Moustafa foi levado na noite de quarta-feira (26) para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou esclarecimentos sobre a tentativa de subornar – com a compra de pizzas – policiais militares que atuam no Comando de Policiamento Especializado (CPE), onde está preso.

De acordo com o titular do 10º DIP, delegado Paulo Benelli, Mouhamad Moustafa teria tentado pagar pizzas aos militares do CPE caso o deixassem pedir a comida por telefone. “Ele estava com desejo de comer pizza e pediu dos militares para fazer a ligação do delivery, mas, como os homens não deixaram ele fazer a ligação, ele falou que iria comprar pizza para todos eles”, disse o delegado.

Questionado sobre os depoimentos prestados na delegacia, Paulo Benelli lembrou que o caso não se enquadra como corrupção ativa. “Os depoimentos, tanto dos militares quanto do Moustafa foram colhidos e encaminhados ao Juiz Federal, que está acompanhando o processo da Operação Maus Caminhos”, explicou.

A PM informou ainda que não haverá um processo administrativo para apurar a conduta dos policiais.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA