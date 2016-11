Mouhamad Mustafa está detido em presídio do Puraquequara onde deve permanecer até decisão judicial

O médico e empresário Mouhamad Moustafa ficará preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus, após ter o pedido de transferência assinado no dia 10 deste mês, pela juíza federal da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, Ana Paula Serizawa Silva Podedworny.

Na tarde dessa quinta-feira (17), Mouhamad Moustafa foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou o exame de corpo de delito, logo após foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde passou pela triagem. Em seguida, por volta das 18h30, foi conduzido para a UPP, onde ficará aguardando a decisão da justiça.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) solicitou a remoção do médico por conta das péssimas condições apresentadas no CPE, onde estava preso desde do dia 20 de setembro deste ano. O documento assinado pela juíza define que Mouhamad deve ficar em cela separada e distante dos demais presos ou compartilhe celas com presos especiais.

Entenda o Caso

Ele é apontado como chefe do esquema criminoso que desviou mais de R$ 110 milhões dos cofres públicos que seriam destinados à saúde do Amazonas.

Mouhamad Moustafa foi preso durante a Operação ‘Maus Caminhos’ deflagrada pela Polícia Federal, no dia 20 de setembro. Na ocasião, 13 mandados de prisão preventiva, quatro mandados de prisões temporárias, três mandados de condução coercitiva, 40 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de bloqueios de bens e 30 mandados de sequestros de bens foram cumpridos.

Segundo a PF, as fraudes iniciaram após uma vistoria da Controladoria Geral da União (CGU) sobre o repasse de verbas do Fundo Estadual de Saúde para a organização social Instituto Novos Caminhos (INC), que pertence ao médico e empresário Mouhamad Moustafa. Conforme a polícia, o INC era utilizado como forma de burlar processos de licitação para a contratação direta de empresas terceirizadas que prestam serviços de saúde.

Portal EM TEMPO