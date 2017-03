Mototaxista sofre emboscada, perde moto e é baleado na Zona Norte

O mototaxista Edivaldo Lopes Souza, 45 anos, foi baleado na perna direita, após ser assaltado por volta das 22h desta quinta-feira (9), na rua Brasil, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a esposa da vítima, a estudante universitária Elissandra Tereza Oliveira, 30 anos, que ficou sabendo do caso através de um telefonema do cunhado, o marido dela foi vítima de uma emboscada.

“Meu marido pegou um passageiro, era um jovem que estava usando um fardamento escolar e mochila, meu esposo pensava que era um estudante e não suspeitou de nada. O homem pediu para ser deixado no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, o suspeito foi guiando meu marido e quando chegou nessa rua Brasil, um outro homem já aguardava. Então esse “estudante”, tirou uma arma da cintura, mandou meu marido sair da moto e correr. Meu esposo não reagiu, o suspeito atirou por pura maldade,” relatou a universitária.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados e levaram a motocicleta de Edivaldo, uma Yamaha modelo XTZ 125, de cor preta e placa não divulgada.

Mesmo ferido, Edivaldo conseguiu pedir ajuda de moradores do conjunto, que acionaram os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o aspirante Marcelo Saraiva, a equipe policial fez buscas pelos suspeitos, mas a dupla não foi localizada. Os policiais socorreram o mototaxista e o conduziram até o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo.

“Nossa maior preocupação era com o cidadão, que naquela hora precisava de atendimento médico. Como o Samu demorou pra chegar, tomamos a decisão de levar a vitima até o pronto-socorro”, disse o aspirante.

O mototaxista segue internado, em observação, na unidade de saúde. Edivaldo, aguarda por uma cirurgia que deve ser realizada ainda na manhã de hoje.

A família, até a publicação desta matéria, não havia registrado Boletim de Ocorrência (B.O).

Daniel Landazuri

EM TEMPO