Mototaxista mata suposto assaltante que era agredido por população

O detento do regime semiaberto, Cleyton Costa do Nascimento, 24, foi executado com um tiro na cabeça, após tentar assaltar a Loja do Juninho, localizada na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste, por volta das 18h de sábado (21).

Conforme testemunhas, Cleyton foi agredido pela população e morto por um mototaxista que o desarmou e atirou.

Segundo as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), o detento, armado com um revólver, tentou entrar na loja para praticar o assalto, mas foi flagrado por populares que trafegavam pelo local. Nesse momento, uma mulher gritou “pega ladrão” e os moradores imobilizaram Cleyton e começaram a agredi-lo.

Um mototaxista, que passava pelo local, viu a agressão e desceu da motocicleta. Ainda segundo as investigações, ele tirou a arma de Cleiton e efetuou um disparo na cabeça dele. Em seguida, o autor dos disparos fugiu na moto.

À Polícia Civil, familiares do detento afirmaram não saber se ele estava cometendo roubos e disseram ainda que ele vinha cumprindo pena no regime semiaberto.

O caso segue sendo investigado pela DEHS, que vai analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial para ajudar na identificação do atirador.

Ana Sena

EM TEMPO