Mototaxista irmão de PM é encontrado morto na Zona Norte

O corpo da vítima foi encontrado com uma perfuração de arma de fogo na região da cabeça – Divulgação

O corpo do mototaxista Alexandro de Souza Guida, 37, foi encontrado por moradores em uma região de mata, situada na rua 226 do núcleo 21, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, no fim da tarde desta terça-feira (18). Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (17), quando saiu para trabalhar.

Segundo familiares de Alexandro, ele foi visto pela última vez trabalhando como mototaxista no núcleo 21. A motocicleta dele foi localizada por PMs da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), hoje pela manhã, na rua 43 da comunidade Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, também na Zona Norte.

Alexandro era irmão de um policial militar e para a polícia o crime tem características de latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda segundo familiares da vítima, a motocicleta em que ela trabalhava possuía sistema de alarme no motor. Alguns pertences, como a chave de acionamento do alarme e o capacete foram encontrados próximo ao corpo da vítima. O local, onde o mototaxista foi encontrado morto é de difícil acesso e a equipe do Instituto Médico Legal enfrentou dificuldades para realizar o procedimento de remoção. Foi necessário ainda o apoio de moradores da região.

A Polícia Civil informou que deve solicitar imagens do circuito de câmeras de segurança de casas naquela região, onde o corpo foi encontrado. Também será feito um levantamento desses registros próximos a outros locais, onde a vítima foi vista pela última vez e a motocicleta foi localizada.

