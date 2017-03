Mototaxista é morto a tiros no bairro da Paz

Um mototaxista foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (13), supostamente durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na alameda Santos Dumont, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um na cabeça e outro no braço. Dois homens em uma motocicleta, de cor preta e placa não identificada, se aproximaram do profissional do transporte de passageiro – que estava em pé no ponto de mototáxi. Houve uma conversa e depois os tiros, mas ninguém soube dizer claramente se houve um assalto ou um acerto de contas.

O crime ocorreu próximo de uma loteria. Segundo testemunhas, os homens fugiram do local logo após os tiros. O mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reportagem entrou em contato com policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que se recusaram a passar informações sobre o ocorrido. Segundo o militar, que não quis se identificar, a guarnição não tem permissão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para falar com a imprensa.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs). Ainda não há informação sobre a motivação do crime.

Bruna Souza

EM TEMPO