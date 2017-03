Mototaxista é morto a tiros em Manacapuru

O mototaxista Deuzivan Rocha Araújo, 24, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (23), por volta das 20h30, no bairro Manacá, no município de Manacapuru (a 69 Km de Manaus).

De acordo com informações do delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o corpo do mototaxista foi encontrado em via pública por moradores do local. A vítima estava jogada ao lado de sua motocicleta, com duas perfurações de arma de fogo.

A mãe da vítima, que não teve o nome divulgado, informou à polícia que falou pela última vez com o filho por volta das 19h30, minutos depois ficou sabendo que o mototaxista havia sido morto.

O delegado ressaltou, ainda, que o jovem não possuía passagem pela polícia e que a equipe de investigação do DIP está em diligências para identificar o autor do crime. O corpo do motoxista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado a necropsia.

Mara Magalhães

EM TEMPO