Mototaxista é encontrado morto na Zona Leste com golpes de faca nas costas e no peito

Um mototaxista, ainda não identificado, foi encontrado morto nesta terça-feira (11), por volta do meio-dia, no ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente Freire, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima pegou um passageiro, ainda desconhecido, que desferiu golpes de faca no peito e nas costas do mototaxista.

De acordo com a autoridade policial, o corpo foi deixado nas proximidades do quilômetro 6, enquanto o autor do crime fugiu em uma motocicleta que foi deixada na entrada do ramal.

O infrator segue foragido e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manoela Moura

Portal EM TEMPO