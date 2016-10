Mototaxista é encontrado decapitado na Zona Centro-Sul de Manaus; a cabeça ainda não foi localizada

O corpo do mototaxista Eduardo Douglas Bezerra Damascena, 21, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (24), decapitado, em uma casa abandonada, localizada no beco São Vicente, bairro Petrópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O jovem estava desaparecido há quatro dias.

A informação ainda não oficializada pela polícia, mas foi confirmada por parentes da vítima. Eduardo desapareceu na manhã do dia 20 de outubro, por volta das 7h, após deixar a companheira dele, Gleicylene do Nascimento Damascena, em frente a um supermercado situado no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, onde trabalha. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Na última vez em que Eduardo foi visto, ele estava conduzindo a motocicleta que utilizada para trabalhar como mototaxista, modelo Honda CG Titan 150, de cor vermelha e placa JXA -8038.

Familiares do rapaz chegaram a formalizar ocorrência sobre o desaparecimento na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e as fotos dele foram divulgadas na imprensa e em redes sociais.

Servidores do Instituto Médico Legal (IML) informaram que exames médicos serão realizados no corpo encontrado para comprovar a identidade. A polícia continua a investigação no intuito de localizar a cabeça do rapaz, que continua desaparecida.

