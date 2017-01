Mototaxista é assassinado na Compensa e criminosos sequestram passageira

O mototaxista Salmo Vieira Santos Souza, 40, foi perseguido e morto a tiros, na noite desta segunda-feira (23). O crime aconteceu no Campo de Futebol do Centro Desportivo (CDC) do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que o homem estava sendo perseguido por infratores em um carro preto, que até a publicação desta matéria não se sabia informações sobre a placa.

Ainda segundo os PMs, dois homens desceram do carro e deram ordem para Salmo parar a moto. Na ocasião, a vítima correu para o campo de futebol, onde tentou se esconder, mas foi perseguida e alvejada com tiros. A polícia informou que o mototaxista foi atingido com dois tiros nas costas e cabeça.

Testemunhas informaram ainda que a mulher foi arrastada pelos cabelos e jogada dentro do carro. Em seguida os meliantes fugiram do local, levando a mulher, em alta velocidade.

A polícia informou que ainda não há informações sobre a identificação da mulher levada pelos infratores. No entanto, trabalha com duas linhas de investigações: roubo seguido de morte (latrocínio) e sequestro.

A motocicleta da vítima, foi levada durante a ação criminosa. A família não quis se pronunciar sobre o caso.

O corpo da vítima foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Isac Sharlon

EM TEMPO