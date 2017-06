Mototaxista é assassinado com tiro no peito e tem motocicleta roubada no Nova Cidade

Mototaxista morreu e teve a moto roubada – Foto: Ana Sena

O mototaxista Francisco Aguiar Filho, 44, foi assassinado com um tiro no peito, por volta das 10h desta quarta-feira (14), na rua Dom João Batista, comunidade João Paulo 2, bairro Nova Cidade,Zona Norte de Manaus, durante um assalto. Após o crime, o suspeito roubou a motocicleta da vítima modelo Honda 150 cinza de placa não identificada.



De acordo com familiares, Francisco saiu de casa às 7h da manhã para trabalhar. Ele ganhava uma renda extra como mototaxista há quatro anos. Testemunhas relataram que Francisco deixou um suposto cliente em via pública. Ao sair da motocicleta, o criminosos anunciou o assalto, atirou contra o mototaxista e roubou a motocicleta dele, fugindo em seguida. Ainda segundo testemunhas, o suspeito não foi identificado pelos moradores.

Segundo o cabo Clóvis da 15a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados pelo disque denúncia, com a informação de que um mototaxista havia sido baleado. Ao chegar ao local, a Polícia já encontrou a vítima morta. “Acreditamos que se trata de um latrocínio (roubo seguido de morte), pois roubaram a moto do rapaz. Ele estava trabalhando, estava até com o colete de mototáxi”, informou.

O filho da vítima, um adolescente de 16 anos, relatou que na noite de terça-feira, o pai avisou que iria sair de casa cedo, mas não disse se tinha um encontro com alguém ou uma corrida agendada. “Ninguém viu quem fez isso com. Não sei o que aconteceu, pois ele não tinha inimigos, nem sofria ameaças. Acho que queriam roubar a moto dele mesmo e ele deve ter reagido”, disse o jovem.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). No local do crime, muitos curiosos e moradores mexeram no corpo da vítima, antes da chegada da perícia.

Ana Sena

Em Tempo