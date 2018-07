Adhara veículos oferece manutenção de 21 itens e lavagem gratuitos

Manaus - Os motociclistas manauenses que possuem uma máquina da Honda ganharam um espaço exclusivo da marca, com direito a serviços grátis como lavagem do veículo, troca de óleo, ajustes de correntes e revisão de 21 itens. Todos esses serviços estão disponíveis no novo empreendimento da Adhara Veículos em Manaus, localizado na avenida Tefé, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, que substitui a antiga Amazonas Motocenter.

A gerente geral da loja, Sandra Leduíno disse que a Adhara passou por uma transformação por fora e por dentro. Anteriormente com o nome de Amazonas Motocenter, a empresa agora foi rebatizada com o mesmo nome do novo grupo, passando a fidelizar

Os proprietários de motos Honda, ou que pretendem comprar uma moto nova, poderão usufruir de lavagem do veículo gratuitamente, além da manutenção de 21 itens de funcionamento da moto. Também pode fazer o ajuste da corrente e troca de óleo, sem custo.

Podem ser verificados no local: luzes do painel, buzina, setas, farol, manete da embreagem, retrovisores, amortecedores dianteiro e traseiro, manete de freio, luz de freio, folga do cabo acelerador, fluido de freio, cavalete lateral, sistema de transmissão, pneu traseiro, freio traseiro, escapamento, freio dianteiro, pneu dianteiro, fluido de radiador e nível do óleo.

Como se não bastasse a disponibilidade de serviços convenientes, a Adhara Motos também traz mais uma comodidade para o cliente: o agendamento dos serviços diretamente pelo celular pelo número de WhatsApp 99273-0649.

“Nesse serviço de ducha grátis, ajustes de corrente e verificação dos 21 itens, só atendemos os clientes da marca Honda, porém no feirão de seminovos, atendemos todas as marcas”, ressaltou Sandra.

Oficina

Outra novidade da empresa é a disponibilidade para os clientes da própria oficina autocenter, especializada em motocicletas Honda. Os serviços podem ser agendados para revisão de motos de qualquer cilindrada. “Quem estiver passando aqui pela avenida Tefé, pode parar e fazer a avaliação sem custos", reforçou.

A concessionária também oferece seguro de motocicletas e cotas de consórcio, atuando em todas as modalidades. Um dos produtos destaques é a BIZ 125, em especial na cor branca, que é a sensação do momento, além da CG Titan EX, também na liderança de vendas. As motocicletas na Adhara custam a partir de R$ 11 mil.

Feirão de Seminovos

O feirão de seminovos da Adhara Motos trabalha com parcelamento de até 12 vezes nos cartões, nas modalidades de compra e venda, troca com troco, moto usada como oferta de lance, com melhor avaliação do mercado, além de aceitar a própria moto como garantia.

“Caso o consumidor tenha interesse em trocar sua motocicleta de qualquer marca, pode trazer que trocamos por uma Honda, com direito a avaliação, troca com troco, entrada, de lance. O intuito é o cliente sair daqui pilotando uma Honda zero quilômetro”, diz.

Sandra detalhou que as vendas de motocicletas já cresceram 15% este ano, em relação ao ano passado, principalmente na modalidade de consórcio. “Na modalidade consórcio houve um aumento de 30%, na nossa loja, em relação ao ano passado. O mercado está superaquecido, pois o combustível impulsionou a venda de motos, que gastam bem menos do que os carros”, finalizou.

