Motoristas param T4 em protesto por demissão de colega

Motoristas e cobradores da empresa Global Green, que presta serviços ao transporte público de Manaus, cruzaram os braços e paralisaram os ônibus no Terminal de Integração (T4), que atendem principalmente a Zona Leste da cidade. A paralisação ocorre, na tarde desta terça-feira (31), após um motorista ser demitido por justa causa supostamente de forma indevida.

Os ônibus, das linhas 600, 678, 652 e todos interbairros da Zona Leste, começaram a paralisar as linhas no terminal por volta das 16h. Os rodoviários informaram que não vão sair do local até que representantes da empresa negociem o retorno do motorista ao quadro funcional. Centenas de pessoas não conseguem sair do local.

De acordo com um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Josenildo Silva, um motorista, identificado apenas como Isaías, foi chamado pela direção da empresa e acusado de furtar um cabo do tacógrafo (aparelho que registra a velocidade do veículo). Alegando ter imagens do suposto crime, a empresa teria tentado obrigar o empregado a assinar a demissão por justa causa.

“Eles me acusaram, mas eu nunca mexi em nada. Tenho 11 anos de empresa e nunca assinei uma advertência. Eu me neguei a assinar o documento porque sou inocente, sou honesto. Se dizem que tem provas contra mim, que apresentem as imagens da câmera do ônibus. Eles não apresentaram porque não têm. Eles querem demitir sem pagar os direitos trabalhistas”, relatou o motorista, que foi desligado da empresa nesta manhã.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que vai enviar uma equipe ao local e a empresa deve conversar com os representantes dos funcionários da empresa para esclarecer a situação envolvendo o trabalhador. Josenildo Silva disse que a Global Green costuma demitir por qualquer motivo para não arcar com os direitos exigidos por Lei aos trabalhadores.

“Eles não tiveram motivos para demiti-lo. Isso é um ato irresponsável com um pai de família que tem cinco filhos para criar. Com essa demissão, ele fica impossibilitado de arrumar outro emprego e nós só vamos voltar a rodar após a empresa reintegrá-lo ao quadro de funcionários”, relatou.

Bruna Souza

Com informações de Daniel Landazuri

EM TEMPO