Motoristas fazem fila em posto por gasolina a R$ 3,21

A gasolina comum em Manaus pode ser encontrada ao preço de R$ 3,21 até R$ 3,39 e a aditivada chega a R$ 3,55 o litro. Os condutores questionam o motivo da grande variação de valores, o que na explicação das entidades e empresários, é mais uma queda nos preços negociados com as refinarias. O menor valor de R$ 3,21 foi encontrado em um único posto na avenida Max Teixeira, Zona Norte, o qual está há quatro dias com lotação.

De acordo com diretor-secretário do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá (Sindipetro), Agnelson da Silva, a Petrobras repassou uma redução de 5% a 6% aos empresários no preço que sai da distribuidora, que era vendida a R$ 1,59 e agora está em R$ 1,54. Então, a maior parte da variação vem dos postos, uma vez que todos eles recebem o mesmo valor e o que encarece são os impostos.

Silva avalia que com a crise e a queda nas vendas, essa redução chega próximo do preço que deveriam vender. “Eles (empresários) têm margem suficiente para transferir ao consumidor a redução que recebem da empresa Petróleo Brasileiro S.A. para fazer essa diminuição nos preços da gasolina, a ganância que não deixa”, declarou.

Na fila para abastecer, o contador Heverton Pinheiro contou que, se não procurasse as promoções teria prejuízos mensais com os reajustes, pois seus gastos com combustível chegam a 25% do orçamento familiar.

“Nosso Estado fica à mercê de um pessoal dono da gasolina. Existe um cartel. Dá para baixar e manter”, acredita.

A mesma opinião é compartilhada pelo comerciante Cleide Costa, que ao saber do valor disparou: “Isso só prova que eles podem vender mais barato”.

Até o final desta reportagem não conseguimos contato com representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas (Sindicam).

