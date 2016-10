Motoristas e cobradores são mantidos reféns durante assalto no Coroado

Ao menos 12 funcionários das linhas 001, 002 e 515 foram mantidos reféns, nesta segunda-feira (31), durante um assalto na área externa da estação de ônibus da empresa Expresso Coroado, bairro Coroado, Zona Leste.

De acordo com testemunhas, um homem jovem armado, ainda não identificado, entrou bem vestido no local e ainda discutiu com uma cobradora que não sabia do roubo.

Durante a ação, uma testemunha disse que o assaltante estava no terminal quando abordou uma cobradora e rendeu os demais funcionários. Alguns motoristas chegaram a ser agredidos com coronhadas pelo suspeito.

As testemunhas ainda informaram que o suspeito agiu sozinho e fugiu correndo após levar celulares dos funcionários e R$ 200 de uma cobradora.

Até o momento desta publicação, as vítimas não haviam registrado a ocorrência no 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Portal EM TEMPO

Com informações de Thaís Gama