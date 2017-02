Motoristas do Yet Go são prejudicados com trotes feitos por taxistas em Manaus

Motoristas e a chefia de operação do aplicativo Yet Go afirmam que têm recebido trotes por parte de taxistas de Manaus por meio de perfis falsos criados na plataforma. Os condutores de táxis, por sua vez, dizem não ter conhecimento dos trotes, mas reafirmam a indignação com a chegada da ferramenta, pois prejudica o trabalho dos taxistas, que pedem a proibição do funcionamento do Yet Go na capital amazonense.

A acusação de trotes parte da operação do Yet Go no Amazonas, representada pelo diretor Yuri Mota. “A polêmica foi gerada, mas não queremos confusão, desavença ou tomar o espaço dos taxistas. Inclusive nossa plataforma tem uma categoria destinada aos taxistas especialmente. Mas mesmo assim, as chamadas falsas para corridas permanecem e, em alguns dos casos, até já ameaçaram os motoristas que trabalham com o Yet Go”, relata.

Yuri aproveitou para defender a legalidade do aplicativo, dizendo que o mesmo é registrado com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como empresa e é respaldado por lei federal de livre concorrência do transporte particular. “Ficamos sabendo que haverá uma mobilização para fiscalizar os carros, mas não é necessário porque não existe nenhuma lei municipal que impeça nossa atividade. Os carros estão totalmente legais e usam nosso serviço. Infelizmente, pessoas que têm uma mente fechada não sabem lidar com a concorrência”, conclui.

Perfis falsos

O motorista particular Jonatan Soares, 28, que faz corridas por meio do Yet Go, confirma que já passou por trote e “printou” no celular perfis falsos e explicou como descobriu que se tratava de taxistas. “Continuo fazendo corridas de vez em quando, mas agora surgiram problemas de chamadas falsas. Criam perfis falsos e acabamos descobrindo que são taxistas por trás. Os endereços que solicitam são sempre de pontos de táxis conhecidos. Chamam qualquer motorista pelo aplicativo que seleciona aquele mais próximo. Quando ligamos, as pessoas que atendem dizem que não fizeram solicitação alguma”, conta.

Categoria descontente

O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus (Sindact-AM), Luiz Augusto Lins Aguiar, falou sobre os supostos trotes. “Não tenho conhecimento de qualquer caso ou tentativa de trote. O que sabemos é que o taxista está chateado com esse desconto exorbitante dado pelo Yet Go, que tem trazido prejuízos para a nossa categoria. O próprio município está perdendo pela falta de legalização. Pode haver trote, mas não temos conhecimento e, mesmo que aconteça, a entidade de classe não vai intervir nisso porque não temos poder de polícia, isso fica para as autoridades resolverem”, declara.

Joandres Xavier

EM TEMPO