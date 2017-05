Motoristas desobedecem leis e complicam trânsito na Manaus Moderna

Veículos de pequeno e grande porte estacionados irregularmente voltaram a complicar o trânsito na avenida Lourenço da Silva Braga, no centro da capital, próximo à feira da Manaus Moderna. Comerciantes e pedestres reclamam da péssima estrutura de fiscalização do órgão competente nessa região da cidade.

Enfrentar engarrafamentos por mais de uma hora virou rotina para quem precisa ir com frequência naquela área. Sem se intimidarem com as constantes buzinadas ou até mesmo com a presença de um agente de trânsito, condutores param os veículos no meio da via para realizar, a qualquer hora do dia, a carga e a descarga de mercadoria.

“Não adianta só multar, multar e multar. É preciso ofertar um sistema que de fato funcione sem prejudicar ninguém. Tem que existir uma solução definitiva para esse problema. Espaço tem na Manaus Moderna para arrumar o sistema de carga e descarga sem prejudicar o comércio e os outros condutores. Só falta o órgão público responsável pelo trânsito usar a inteligência”, disse Renato Souza, 53.

Além dessa situação, a via é disputada pela grande quantidade de carregadores de mercadoria e por vendedores ambulantes que não respeitam o espaço destinado exclusivamente para a circulação de veículos. A situação ainda fica mais complicada devido ao porto improvisado, instalado na Manaus Moderna. Para não pagar estacionamento e muitas vezes não perder tempo, o embarque e desembarque de passageiros, que irão usar o serviço dos barcos, é feito fora do acostamento permitido.

Martírio diário

Quem precisa ir todos os dias na Manaus Moderna para comprar ou para realizar outra atividade, reclama da falta de organização no trânsito, das poucas vagas de estacionamento, da interdição da via por caminhões e do tempo perdido no engarrafamento.

“É um sacrifício achar uma vaga para estacionar. Às vezes até tem, mas os caminhões param bem na frente, impedindo os carros pequenos de entrarem no espaço. Além disso, tem a lentidão do trânsito. De quatro faixas, apenas uma fica liberada para a passagem dos veículos. Tem dias que passo uma hora só para sair da Manaus Moderna. É preciso rever o projeto viário desse lugar urgentemente”, disse Rosi Soares, 33.

Debate antigo

Essa questão já vem sendo discutida há anos pelos órgãos públicos, mas até o momento, uma solução definitiva não foi apresentada à população e principalmente para quem depende desse serviço de carga e descarga de mercadoria para sobreviver. Comerciantes da Manaus Moderna não concordam com a desorganização do trânsito provocado por alguns condutores, mas também desaprovam a medida dos agentes em autuar quem infringe a regra.

Fiscalização

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) informou, por meio de nota, que na avenida Lourenço da Silva Braga (Manaus Moderna), existem vários polos geradores de tráfego, entre eles o mercado Adolfo Lisboa, a feira da Banana, o mercado público, o porto de embarque e desembarque de passageiros do transporte fluvial, lojas de estivas e o acesso ao porto de Manaus. Portanto, em uma só via, há grande volume de veículos diariamente.

Direcionamento

Manaustrans destacou que, todos os dias, direciona 15 agentes do órgão para monitorar o trânsito nessa via, em pontos fixos e em viaturas. Os agentes observam veículos estacionados em fila dupla, veículos fazendo carga e descarga em local proibido, veículos estacionados sobre a calçada e em canteiro central.

A avenida está devidamente sinalizada e os condutores que desobedecem às leis de trânsito são autuados.

Outro problema

Na região da Manaus Moderna, também existem vários flanelinhas que atrapalham o andamento do trânsito na localidade.

Gerson Freitas

EM TEMPO