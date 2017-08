Motoristas de rota do Distrito Industrial protestam e pedem providências contra assaltos

O protesto acontece um dia depois do assalto que deixou um motorista ferido no Jorge Teixeira – Divulgação SindEspecial

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial (SindEspecial)realiza, na manhã desta quarta-feira (16), um protesto na Zona Leste de Manaus. O objetivo da categoria é chamar atenção do poder público e cobrar investimento em segurança por parte dos empresários.

De acordo com o diretor executivo do SindEspecial, Gabriel Enoc, os motoristas solicitam que as empresas do Polo Industrial contratem seguranças particulares para inibir a ação dos criminosos.

A manifestação causou retenção no trânsito das principais vias da Zona Leste – Daniel Landazuri

“A única solução é a escolta armada dentro dos ônibus, já que a segurança pública não funciona. Mas o custo é alto, até agora, uma única empresa aderiu a iniciativa, que vem produzindo resultado. Os órgãos de segurança pública criaram vários projetos, mas agiram pouco”, disse Enoc.

Dezenas de motoristas estacionaram ônibus e micro-ônibus entre as rotatórias do São José e do Armando Mendes, na avenida Autaz Mirim, a Grande Circular. A manifestação causa uma intensa retenção no trânsito daquela área. Agentes do Manaustrans trabalham no local para impedir maiores transtornos.

O protesto acontece logo após o motorista Manfrine Pereira, de 42 anos, ter sido baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã de terça-feira (15), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Medidas contra assaltos em ônibus continuam sem definição e nova reunião é agendada

Mulher com bebê morto na barriga espera por cirurgia há dois dias em Manaus

Sumiço de lençol causa morte de dona de casa na Zona Norte de Manaus; entenda o caso