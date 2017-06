Motoristas de ônibus ignoram faixa exclusiva e complicam trânsito de Manaus

Situação gera revolta em muitos motoristas – Divulgação

Desrespeitando as normas municipais de trânsito, condutores de ônibus do sistema de transporte coletivo de Manaus usam sem restrição, e a qualquer hora do dia, a segunda faixa das principais vias da capital, que é destinada apenas para a circulação de veículos particulares. A irregularidade tem gerado, além de transtornos, revolta em uma parte da população.

De acordo com lei municipal nº 1779, de 17/10/2013, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de Manaus, a principal determinação é de que ônibus que fazem embarque e desembarque nas plataformas podem somente trafegar na Faixa Azul e os que fazem nos pontos de parada da direita somente poderão trafegar na faixa da direita. Manobras de ultrapassagem ou de mudança de faixa somente são permitidas aos ônibus em casos de necessidade, quando a faixa em que estão autorizados a trafegar esteja obstruída. No entanto, tem-se registrado com frequência o uso desnecessário da segunda faixa por coletivos públicos. Sem se intimidarem com a fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU), órgão responsável pelo sistema, ou do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), em alguns casos, os coletivos chegam a bloquear as três faixas da via, impedindo o fluxo de veículos pequenos.

Esse problema já vem sendo relatado por populares há meses por meio de redes sociais ou por outros canais de reclamações para os órgãos de fiscalização. No entanto, a SMTU informou que a restrição de circulação existe na faixa da esquerda, onde há prioridade para circulação dos ônibus de transporte coletivo. As demais faixas são compartilhadas tanto por ônibus como por outros tipos de veículos. A orientação dada pela SMTU é que os ônibus que trafegam pelo lado esquerdo não realizem ultrapassagens. Casos de manobras perigosas por parte dos motoristas podem ser denunciadas à SMTU pelo SAC no número 118.

Gerson Freitas

EM TEMPO