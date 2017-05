Motoristas de Manaus podem aprender defesa pessoal com técnica do exército israelense

Pela primeira vez na capital amazonense será realizado um treinamento voltado totalmente para o público que é condutor de veículos automotores, o chamado “Anti Carjacking”, que consiste em movimentos de defesa pessoal dentro do próprio carro em casos de possíveis ataques, assaltos ou sequestros. O curso será ministrado no dia 25 de maio, no primeiro estacionamento do Complexo Turístico da Ponta Negra, às 19h.

No curso os condutores irão aprender noções básicas de como se defender em local confinado, neste caso, dentro do carro. O motorista também receberá orientações de segurança de como deve proceder antes de parar ou sair do veículo.

O instrutor Haniery Mendonça, que vai ministrar o curso em Manaus, contou que poucas pessoas são qualificadas e podem realizar esse curso no país.

“Poucos são os profissionais no país que podem ministrar essa aula. É uma prática com técnicas do exército de Israel”, relatou.

A Universidade do Krav Maga (Unikrav) é a única no Brasil que realiza esse tipo de treinamento e, em parceria com Hm Perícias e Treinamentos, realizará o curso com um valor promocional. As inscrições ainda estão abertas e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99296 7600.

Bruna Chagas

EM TEMPO