Motorista toma susto ao encontrar cobra grande dentro de carro no Nova Floresta

A cobra foi resgatada e devolvida para uma área de mata nesta quinta – Divulgação/Bombeiros

Raimundo Nonato reside na rua Turquesa, bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus, e tomou um susto ao entrar no seu carro, modelo GOL, e “deu de cara” com uma cobra de 2 metros de comprimento. Ele acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), nesta quinta-feira (15), para o resgate do animal que se alojou no forro do veículo.

Segundo Raimundo, como ele sempre sai para pescar, o animal deve ter entrado no automóvel na última quarta-feira (14), quando esteve no Lago do Puraquequara, na Zona Leste da cidade, onde costumar ir para praticar o hobby.

De acordo com os bombeiros, a cobra de aproximadamente 2 metros era uma jiboia e foi entregue aos militares do Batalhão de Incêndio Florestal (BIFMA), que levaram o animal sem ferimentos para uma área verde.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria