Motorista tenta ultrapassagem e perde controle no Tarumã; na Zona Leste, homem é atropelado

Um homem, ainda não identificado, perdeu o controle do veículo, modelo HB20, de cor vermelha e placa PMA-9075 e colidiu com um muro. O acidente ocorreu por volta das 8h desta quinta-feira (2), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas o condutor do HB20 estava em alta velocidade e tentava ultrapassar um outro veículo, modelo Siena, no momento em que perdeu o controle.

“O motorista bateu no muro e por pouco não atingiu outros carros que passavam pela via. Se não fosse o gradil, o carro teria caído em uma área verde que fica ao lado da pista. Mas graças à Deus o acidente não foi grave”, disse a testemunha que preferiu não se identificar, informando que o condutor que tentava a ultrapassagem tinha, aparentemente, 20 anos.

O acidente teve somente danos materiais e não comprometeu o trânsito no local. Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. A polícia aguarda o resultado do laudo da perícia que deve apontar as causas do acidente. Até o momento ninguém foi autuado.

Atropelamento

Por volta das 7h desta quinta-feira (2), um homem identificado como Francisco Cássio Nascimento, foi atropelado na avenida Autaz Mirim, sentido centro-bairro, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para controlar e dar fluidez ao trânsito no local.

O condutor do veículo deu assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os agentes de trânsito, Francisco foi encaminhado, consciente, ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO