Motorista tem mal súbito e colide carro com muro no Parque da Criança

Colisão derrubou parte do muro do Parque da Criança -Foto: Divulgação

O motorista Josenildo do Nascimento Alves, de 48 anos, ficou ferido após passar mal no volante e bater no muro do Parque Cidade da Criança, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 10h desta terça-feira (13).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem dirigia um ônibus escolar, de placa OAH-5208, quando passou por um mal súbito. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro do parque. Não havia outros passageiros no veículo. Além do muro, que teve parte derrubada, o ônibus bateu em um poste de iluminação pública e em dois carros que estavam estacionados.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma das unidades hospitalares da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.

Mara Magalhães

