Motorista se envolve com mulher casada e é assassinado na Alvorada

O motorista Marcelo Alves Sarmento, de 44 anos, foi assassinado a golpes de arma branca na noite deste domingo (4), na rua 5 do bairro Alvorada 1, Zona Oeste de Manaus.

Segundo parentes da vítima, Marcelo foi atacado por quatro homens, quando estava em bar com amigos e um irmão. Os suspeitos atingiram o motorista com golpes de gargalos de garrafa e facas. Para se defender, Marcelo correu, pulou o muro de um restaurante e caiu no terreno de uma casa em construção.

Ainda segundo familiares do motorista, o crime pode ter sido motivado pelo envolvimento de Marcelo com uma mulher casada.

“Ele não roubava, não usava drogas, disso temos certeza. Ele tinha mulher, mas suspeitamos que ele estava mantendo relação com uma outra. Isso pode termotivado o assassinato dele”, contou um parente que preferiu não se identificar.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Na manhã de ontem, por volta das 8h, outra pessoa morreu na mesma rua. Um homem conhecido como Pelezinho foi assassinado quando saia de um bar e foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

