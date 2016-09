Motorista que ocasionou morte de engenheiro no viaduto Gilberto Mestrinho se entrega após ameaças

Thiago Dinelly Lima, 23, se apresentou nessa segunda-feira (12) na Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), acompanhado de seu advogado. Ele foi o condutor do veículo modelo Honda City que atropelou e arremessou o engenheiro Heitor Aparecido da Silva, 56, da parte superior do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu no dia 4 deste mês.

De acordo com o delegado Luiz Humberto, titular da Deat, o motorista se entregou, devido as ameaças de morte que estava recebendo em seu celular. “Ele se entregou porque estava com medo de morrer”, disse o delegado.

Conforme as investigações, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito estava vencida e o veículo com a documentação atrasada.

Em depoimento, na delegacia, Thiago relatou que no dia da fatalidade estava indo para a sua residência, no momento que subiu o viaduto viu uma pessoa ao lado direito da pista, tentou ir para a esquerda, mas ao perceber que bateria frontalmente com outro veículo, desviou e acabou atingindo um dos carros que estava parado, o que acabou arremessando Heitor do viaduto.

Ainda em depoimento, ele informou que desmaiou após a batida e que foi socorrido por uma pessoa que não sabe informar o nome, a qual o levou para um hospital. Após receber alta médica, ficou sabendo que o homem arremessado do viaduto havia morrido e desde então começou a receber ameaças de morte.

Thiago Dinelly foi indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Após ser ouvido ele foi liberado e responderá o crime em liberdade.

Por equipe EM TEMPO Online