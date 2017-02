Motorista perde o controle e micro-ônibus cai em barranco

Um motorista que não teve o nome divulgado perdeu o controle de um micro-ônibus executivo da linha 826. O veículo caiu em barranco em uma área verde no final da rua 30, do conjunto Galileia, bairro Monte das Oliveiras, próximo à avenida das Flores, na Zona Norte.

Segundo informações dos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. O condutor estava sozinho dentro micro-ônibus, tentando dar partida no veículo quando perdeu o controle.

O motorista sofreu fraturas nas pernas, foi socorrido ainda no local do acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e depois encaminhado ao SPA Eliameme Rodrigues Mady, no mesmo bairro.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Daniel Landazuri

EM TEMPO