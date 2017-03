Motorista perde o controle do carro e derruba cerca do CSU

Um carro modelo Voyage, de cor prata, derrubou a grade de proteção do Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, situado na avenida Maneca Marques, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24). O condutor, segundo testemunhas, apresentou sinais de embriaguez e não ficou ferido.

Ainda de acordo com testemunhas, o condutor conduzia o veículo pela avenida Umberto Calderaro quando passou pela curva, perdeu o controle do veículo, atravessou a avenida Maneca Marques e invadiu o gradil do CSU.

O motorista, que não teve o nome divulgado, foi levado pela Policia Militar ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para fazer o teste do bafômetro. Entretanto, teria se recusado a realizar o procedimento.

Por volta das 7h, um guincho particular retirou o carro do local do acidente. O caso foi registrado no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Centro-Sul da cidade.

