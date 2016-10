Motorista perde o controle de veículo e colide em viaduto nesta quarta

A condutora de um carro, modelo Hyundai, de cor vermelha e placa não informada, colidiu com um dos pilares do viaduto 28 de março, localizado na avenida Santos Dumont, no sentido centro-bairro, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na tarde desta quarta-feira (12). Tarsila de Almeida Maria saiu ilesa do acidente e não precisou ser socorrida.

De acordo com testemunhas, ela perdeu o controle do veículo e bateu no pilar de sustentação do complexo viário. Antes do choque, Tarsila derrapou na pista e perdeu a direção e o. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), o carro bateu de frente no viaduto e ficou bastante amassado. Entretanto, a motorista saiu ilesa do acidente.

Ainda segundo o Manaustrans, a vítima estava bem e não apresentava escoriações. Ela mesmo acionou o guincho para retirada do veículo da pista e deixou o local sem receber socorro médico. Agentes de trânsito foram acionados para orientar o tráfego de veículos na via durante a ação.

Fiscalização

Aproximadamente 12 veículos foram autuados por estacionamento irregular na Complexo Turístico da Ponta Negra nesta quarta-feira. Os carros estavam parados nos locais reservados para as paradas de ônibus.

A ação continua até esta quinta-feira (13) e trata se de uma fiscalização de rotina. Cerca de 12 agentes participaram da vistoria. O objetivo segundo o Instituto Municipal de Trânsito é resguardar o ponto de ônibus para o embarque e desembarque de passageiros em segurança.

Portal EM TEMPO