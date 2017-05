Motorista perde controle e bate carro em muro do CICC

Um carro colidiu com o muro do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (19). O motorista do veículo, modelo Chevrolet Cobalt, cinza, de placas JXV-8451, perdeu o controle quando passava pelo local e só conseguiu parar ao atingir a parede da entrada do órgão – que pertence a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP).

Curiosos e testemunhas do acidente levantaram a hipótese do motorista estar alcoolizado no momento do acidente, o que não foi confirmado pela Polícia Militar. No entanto, o condutor se negou a fazer o teste com o etilômetro (bafômetro).

Viaturas da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram presentes no local do fato. Por conta do dano ao patrimônio público, o motorista foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia, na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, para registro da ocorrência.

Raphael Sampaio

EM TEMPO