Motorista perde controle do veículo e ultrapassa meio-fio na Torquato

Um motorista, não identificado, perdeu o controle da direção do veículo que dirigia ao fazer uma curva na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, e acabou causando um acidente de trânsito no local. Não houve feridos.

O motorista, segundo a namorada dele – que também preferiu não se identificar –, perdeu o controle da direção porque estava em alta velocidade no momento em que fazia a curva da passagem de nível que liga as avenidas Max Teixeira com a Torquato Tapajós.

Sem controle, o carro, modelo XSara Picasso, de cor preta e placas JXQ-0506, ultrapassou o canteiro central da avenida e ainda atingiu um outro veículo que estava no sentido Centro/bairro. O acidente causou lentidão no trânsito, mas não deixou ninguém ferido.

