Motorista perde controle do carro e invade casa no Distrito Industrial

O motorista perdeu o controle e acabou invadindo a residência – Divulgação/bombeiros

Um carro de modelo Fiat Siena, cor cinza e placa JXB 4057, capotou e invadiu uma residência durante um acidente de trânsito, na avenida Buriti, no Distrito Industrial, por volta das 6h deste sábado (9). O caso ocorreu em frente à fábrica Evadin Indústrias Amazônia S.A. O motorista e a passageira tiveram ferimentos na cabeça e fraturas internas, ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (Cbmam).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, Roberto Martins, 30, teve um corte na cabeça e uma fratura fechada no membro esquerdo. O homem foi imobilizado, retirado do automóvel e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia também: Pai assiste à morte do filho após tiro acidental de espingarda em Tefé

Já a passageira, Aiene Feitosa de Castro, 28, foi encaminhada para uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na rua Magalhães Barata, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, a mulher já estava fora do veículo. Ela foi atendida pelo Samu.

Um popular que passava pelo local do acidente informou como o carro capotou e invadiu a residência. Ouça o que ele diz:

Henderson Martins

EM TEMPO

Leia Mais

Dupla em moto atira 6 vezes e mata funcionário da área de saúde no Alvorada

Professor é preso por possuir fotos íntimas de menina de 5 anos no celular

Família faz apelo para encontrar menino de 11 anos que fugiu de casa pela 3ª vez