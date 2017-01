Motorista perde controle de veículo e bate em poste na Zona Norte

O motorista de um carro, modelo saveiro, de cor vermelha e placa não revelada, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus, nas proximidades da avenida Torquato Tapajós. Este é o segundo caso na via pública neste domingo (1º).

Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O motorista e uma mulher, que não tiveram os nomes revelados, não ficaram feridos.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados e orientavam os motoristas na via.

O repórter fotográfico Márcio Melo passou pelo local logo após a colisão e fez um vídeo. Confira:

Outro Caso

Por volta das 6h40, dois carros bateram e um deles subiu o canteiro central, da mesma avenida, e derrubou um poste de energia. Não houve feridos, apenas danos materiais, segundo o Manaustrans.

Portal EM TEMPO