Motorista perde controle de S10, derrapa na pista e derruba grades na Djalma

Um veículo, modelo S10, de cor prata e placas PHA-2817, colidiu com as grades do canteiro central da avenida Djalma Batista em frente ao Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta de 12h41 desta segunda-feira (26).

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), por causa da pista molhada em decorrência da chuva, o condutor do veículo, que preferiu não ser identificado, perdeu o controle do carro, derrapou na pista e colidiu com o canteiro central.

Ainda conforme o Manaustrans, o motorista não ficou ferido. Houve apenas danos materiais.

Portal EM TEMPO