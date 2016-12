Motorista perde controle de micro-ônibus e atinge casa na Zona Norte

A motorista de um micro-ônibus adaptado da empresa Líder, que faz atendimento a pessoas com deficiência pelo programa ‘Transporta’, da prefeitura de Manaus, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia e um muro de uma casa, na tarde desta terça-feira (27), na rua 83, conjunto Francisca Mendes, Zona Norte. O acidente foi por volta das 15h, ninguém ficou ferido.

Rosineide da Silva informou à reportagem que antes do acidente havia deixado o último passageiro e estava retornando à garagem da empresa para deixar o ônibus e ir à sua casa para almoçar. A motorista informou ainda que percebeu falhas mecânicas no veículo.

“Eu estava descendo a ladeira e percebi que os freios não estavam pegando, eu fui só conduzindo o carro, pedindo a Deus para não colidir em nenhuma casa”, relatou.

O acidente prejudicou parte da rede elétrica do conjunto, e alguns moradores do Francisca Mendes relataram falta de energia em suas residências.

De acordo com informações da Eletrobrás Amazonas Energia, uma equipe foi direcionada ao local, onde é realizada a troca do poste e dos cabos elétricos danificados. Ainda de acordo com a concessionária a situação deve ser normalizada ainda no início desta nesta noite.

