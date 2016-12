Motorista perde controle de carro e bate em poste na Ponta Negra

Na manhã deste domingo (11), por volta das 7h, um motorista, que não teve o nome revelado, perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste na Avenida Coronel Teixeira.

O poste de iluminação acabou virando sobre a grade de proteção do Shopping Ponta Negra com a colisão. Segundo a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o motorista ficou ferido e foi socorrido.

A vítima dirigia um Corsa Sedan, de cor branca e placa JXV-3615. Ainda não se sabe se ele estava embriagado, dormiu ao volante ou houve uma falha mecânica.

Os agentes de trânsito ainda chegaram a ir local, mas apenas o carro se encontrava no local. O estado de saúde do motorista também não foi informado.

Portal EM TEMPO