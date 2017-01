Motorista perde controle de carro e atropela mulher em parada de ônibus

Uma senhora, identificada como Dalila Moreira Rolim, 65, morreu após ser atropelada em uma parada de ônibus localizada na rua Recife, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi atingida por um carro.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local, a vítima estava na companhia de quatro familiares e aguardava um ônibus quando foi atingida por um veículo, modelo Up da Volkswagem, de cor branca e placas PHA-9111. Uma outra mulher, identificada como Osmar Mirelle, 45, também foi atingida e ficou lesionada.

Ainda não se sabe se o condutor do veículo, identificado como Fernando Antônio de Oliveira, 49, estava alcoolizado ou quais foram as causas para que perdesse o controle do carro. No Up, Fernando estava com a esposa, Maria Cristina Pereira de Souza. Os dois não se feriram.

Há uma hipótese de que o motorista tenha sofrido um ataque epilético e isso o fez perder a direção do carro.

Policiais militares e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

