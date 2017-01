Motorista perde controle de carro, derruba poste e atinge residência

Um carro, modelo Mitsubishi, de placa OAE -7499, bateu em poste de iluminação pública e derrubou o transformador de energia. Em seguida, ele colidiu com o muro de uma residência. O fato ocorreu por volta das 5h deste domingo (22), na rua Maceió, na comunidade Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com o impacto, o muro caiu e quebrou parte da parede do imóvel. Apesar da colisão, o motorista estava consciente e sem nenhum ferimento exposto.

Moradores do local acordaram assustados e, quando saíram para ver o que estava acontecendo, se depararam com a parede do imóvel quebrada e o transformador no chão.

A dona da casa atingida pelo carro, a funcionária pública Janete Marques da Silva, 62, disse que se assustou quando viu a parede da sua casa quebrada. Segundo a mulher, o motorista estava consciente e aguardou, sentado dentro do carro, a chegada de parentes.

“Estava deitada com a minha irmã quando ouvimos o barulho. A minha irmã ficou muito assustada. Ela pensou que estava pegando fogo em alguma coisa, mas quando saímos nos deparamos com a parede quebrada”, contou a dona da residência.

Ainda segundo a mulher, não é a primeira que acontecemos ocorrências desse tipo. “Essa é a terceira vez que acontece isso, que carros atingem a nossa casa. Estamos aqui na misericórdia de Deus”, concluiu a funcionária pública.

Conforme Janete, as pessoas que foram pegar o rapaz no local se comprometeram de arcar com os prejuízos. Durante esta manhã, funcionários da Eletrobras Amazonas Distribuição estiveram no local para realizar a substituição do poste.

Mara Magalhães

EM TEMPO

Colaborou Jucélio Paiva/TV EM TEMPO